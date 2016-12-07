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الجيش الليبي يعثر على سجن سري به غرف إعدام في بنغازي

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الجيش الليبي يعثر على سجن سري به غرف إعدام في بنغازي الجيش الليبي يعثر على سجن سري به غرف إعدام في بنغازي

الجيش الليبي

قال المتحدث باسم قوات الصاعقة، ميلود الزوي، إن قوات الصاعقة عثرت على سجن سري بمنطقة بوصنيب غرب مدينة بنغازي.

وقال الزوي، إن السجن الذي عثر عليه يحتوي على غرف، يبدو أنها كانت مخصصة للإعدام وأخرى مخصصة للتحقيق وانتزاع الاعترافات.
> وأضاف الزوي، أنهم عثروا خلال مداهمة المكان على مستندات، لافتاً إلى أن جهود البحث أسفرت عن العثور على مقبرة جماعية استخرج منها حتى الآن 4 جثث.
> وتابع الزوي “في محيط المنطقة عثرنا على قارب يبدو أنه كان معداً للهرب، كما وجدت سيارات مدينة كانت المجموعات الإرهابية تستخدمها في التنقل للتخفي وربما في تنفيذ عمليات تفجير بعد تفخيخها”.
> وعن الوضع الميداني قال “قواتنا في تقدم مستمر داخل قنفودة، وقد أسرنا بعض مقاتلي المجموعات الإرهابية، كما غنمنا ذخائر وأسلحة تابعة لهم”، مشيرًا إلى أن عمليات القصف الجوي لمواقع الإرهاب مستمرة بالتنسيق مع القوات البرية على الأرض.

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