بالصور أحدث الآليات في صفوف القوات المسلحة الإماراتية

أعلنت شركة "نمر للسيارات" اليوم دخول نموذجيها الأحدث من الآليات العسكرية المزودة بأحدث التقنيات، والتي تم تصميمها وتصنيعها بالكامل في الإمارات العربية المتحدة، رسمياً ضمن صفوف القوات المسلحة الإماراتية.

ويشمل ذلك كلا من آلية "N35"، وهي آلية مصفحة مضادة للألغام الأرضية ومتعددة الاستخدامات تقدمها الشركة بِطرازَين، رباعي الدفع وسداسي الدفع ، أما الآلية الثانية فهي آلية المهام الخاصة "SOV" من فئة "عجبان" ذات الدفع الرباعي ، وقد شاركت الآليتان في العرض الخاص الذي أقيم اليوم بمناسبة اليوم الوطني الـ 45 للدولة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "نمر للسيارات" الدكتور فهد سيف هرهرة "نحن في غاية الفخر بتقديم أحدث منتجاتنا التي تلبي أرفع المعايير العالمية للقوات المسلحة الإماراتية، والتي تسهم في حماية أرواح جنودنا الأبطال في ساحات المعارك." وتعد آلية "N35" الجديدة من "نمر للسيارات" آلية متعددة الاستخدامات مزودة بقدرة عالية وإمكانيات متقدمة من حيث القدرة على المناورة والحركة لتلبية احتياجات المعارك الحديثة ومواجهة التهديدات العملياتية المستمرة .. وتوفر مقصورة الآلية، التي يُطلق عليها اسم "قلعة الطاقم"، حمايةً على أعلى المستويات من مخاطر الألغام الأرضية والعبوات الناسفة والتهديدات البالستية.

أما آلية المهام الخاصة SOV من فئة "عجبان" فهي آلية خفيفة تستخدم لعمليات الإستطلاع بعيد المدى، ويمكن نقلها بالطائرات المروحية واعتمادها في أي نوع من البيئات لتنفيذ المهام بشكل منفرد دون تعزيزات لمدة قد تصل إلى أسبوعين.

وتم تصميم الآلية بشكل يتيح لها قابلية الحركة في جميع أنواع التضاريس، مع مساحة تخزين واسعة تتيح تحميل جميع المعدات اللازمة، كما تتميز بمنظومة تسليح يمكن تركيبها على السطح لأغراض الدفاع الذاتي.

وأشار الدكتور فهد إلى أن "المواهب المحلية تلعب دوراً محورياً في عملية تصميم وتنفيذ هذه الآليات، ونقلها من مرحلة المفهوم النظري إلى الإنتاج العملي ، ويعد هذا الجانب جوهرياً بالنسبة إلينا في "نمر"، حيث نلتزم بمهمة تثقيف الجيل الشاب في الإمارات وتدريبه وتمكينه للوصول إلى أعلى قدراته، والإسهام في تعزيز القطاع الصناعي في الدولة".

وتعمل شركة "نمر للسيارات" وهي عضو في شركة الامارات للصناعات العسكرية /EDIC/ المملوكة لحكومة الإمارات العربية المتحدة، على تصميم وتصنيع الآليات العسكرية ضمن مصانعها الحديثة والعصرية في أبوظبي. وتقدم الشركة أيضاً خدمات الدعم اللوجستي والصيانة والإصلاح والدعم التقني وتوفير قطع الغيار وغيرها من خدمات إدارة الأساطيل ودورة حياة الآليات.