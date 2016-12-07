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منتخب الأرجنتين ينجو من كارثة إنسانية بعد لقاء البرازيل

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منتخب الأرجنتين ينجو من كارثة إنسانية بعد لقاء البرازيل منتخب الأرجنتين ينجو من كارثة إنسانية بعد لقاء البرازيل

منتخب الارجنتين

أعلن موقع إخباري برازيلي، أن منتخب الأرجنتين نجا من كارثة إنسانية أثناء عودته من مواجهة منتخب البرازيل في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم في روسيا 2018.

وكانت بعثة منتخب التانجو على بعد 18 دقيقة فقط من نفاد الوقود الخاص بالطائرة التي عادت بهم إلى العاصمة بوينس آيرس قبل أسبوعين فقط من الكارثة التي أودت بحياة فريق تشابيكوينسي البرازيلي جنبا إلى جنب مع الجهاز الفني وعدد من الصحفيين والمدنيين أثناء توجه الفريق إلى كولومبيا لمواجهة نادي أتلتيكو ناسيونال في نهائي بطولة كأس أندية أمريكا الجنوبية.

ونشر موقع برازيلي إحصائيات الرحلة التي كانت بها بعثة منتخب الأرجنتين والتي أشارت إلى أن اللاعب ليونيل ميسي ورفاقه كانوا على بعد دقائق قليلة من مصير مماثل للفريق البرازيلي.

وأشارت التقارير إلى أن الطائرة كان بها وقود يساعدها على الطيران لمدة 4 ساعات و22 دقيقة في حين استغرقت الرحلة من البرازيل إلى الأرجنتين 4 ساعات و4 دقائق أي أن الوقت المتبقي لنفاذ الوقود كان 18 دقيقة فقط لا غير.

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