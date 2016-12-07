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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 7/12/2016 على الصعيد العملى والصحى.. أزمة عاطفية

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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 7/12/2016 على الصعيد العملى والصحى.. أزمة عاطفية حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 7/12/2016 على الصعيد العملى والصحى.. أزمة عاطفية

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نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها الهدوء والوفاء للأصدقاء..

 

على الصعيد المهنى

عليك أن تتعامل مع كل الأمور بحزم، استمع إلى نصائح الأخرين ولكن عليك أن تستمع كذلك إلى صوت العقل، اليوم ستكون هناك الكثير من الأمور التى ستتضح على مستوى علاقتك بالزملاء والمديرين.

 

على الصعيد العاطفى..

أزمة عاطفية جديدة مع شريك الحياة بسبب عدم قدرتك على مواجهته بكل الأمور التى تزعجك بشأن العلاقة، فعلى الرغم من أنك الآن كنت قادر على مواجهة مشكلاتك إلا أن هناك مشكلة أخرى تحتاج منك إلى تفكير وتريث فى التفكير.

 

على الصعيد الصحى..

العمل لساعات طويلة بشكل يومى يعرض حياتك الصحية للخطر، التزم بنصائح الأطباء ولا تهمل صحتك أكثر من ذلك واهتم أكثر بلياقتك البدنية واتبع نظام غذائى صحى.

 

توقعات علماء الفلك..

تتخذ قرارات هامة فى حياتك خلال هذه الفترة ، أهمها مواجهة مشكلاتك بقوة وعدم الاستسلام لها وعدم جعلها مؤثرة على عملك بشكل كبير.


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مصر 365

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