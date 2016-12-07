مكرم محمد أحمد يدعو من البرلمان إلى إجراء انتخابات مبكرة بنقابة الصحفيين

كتب عبد اللطيف صبح - هشام عبد الجليل

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، إن الوضع الذى عليه مهنة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين والصحف القومية والخاصة وأجهزة الإعلام أخطر من أن يتم الصمت عليه.

وأضاف خلال مؤتمر لجنة الإعلام بالبرلمان، المنعقد بمقر مجلس النواب: "نحن مع النظام طالما كان مع حرية الصحافة.. نحن ننقذ مهنتنا.. المجلس الأعلى انتهت مدته، وإذا كنا نؤمن بالديمقراطية فلابد أن يأتى مجلس جديد.. ونحن لا نورث، ومصادرة القرار الصحفى شيء من العهد العثماني"، داعيًا إلى إجراء انتخابات مبكرة فى نقابة الصحفيين.

كما رفض نقيب الصحفيين الأسبق، دعوات ومطالب مجلس نقابة الصحفيين بعرض القوانين المنظمة للصحافة والإعلام عليه مرة أخرى، قائلاً: "لا مبرر على الإطلاق للمراجعة والإشراف، ونقول إحنا اللى عملنا القانون، وعايزين نتأكد أن أنتوا مش خلابيص وغيرتوا فيه". وهاجم مجلس نقابة الصحفيين قائلاً: "أنتم أضريتم بوضع الصحفيين، وأكرم لكم أن تدعوا لانتخابات مبكرة وبعد كدا نحل النزاع". وتابع مكرم: "نريد الحفاظ على استقرارنا أسرة واحدة، فلسنا جماعة الناصريين ولا جماعة الإخوان، ولا جماعة الناصريين المتحالفين مع الإخوان.. نحن الجماعة الصحفية المتحدة".

ومن جانبه أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن إصدار مشاريع القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام يمثل التزامًا دستوريًا، ومن ثم قامت اللجنة بوضعها على رأس أجندة عملها لتسريع خروج التشريعات الصحفية، مع ضمان حرية الصحافة التى كفلها الدستور، والتى تحظر إغلاق الصحف أو العقوبة فى حالات التعبير عن الرأى.