للرجال.. قائمة طعام وتمارين تعزز الخصوبة وعدد الحيوانات المنوية

كتب ـــ بيتر إبراهيم

معدل الخصوبة وعدد الحيوانات المنوية مشكلة تؤرق عددا كبيرا من الرجال، لذا يقدم لكم "اليوم السابع" قائمة بمجموعة من الأطعمة والتمارين الرياضية التى من شأنها تعزيز الخصوبة والإكثار من عدد الحيوانات المنوية.

ــ الأفوكادو:غنى بفيتامين "هـ"، وهو من مضادات الأكسدة الشهيرة، التى تساهم فى تعزيز صحة بطانة الرحم، وتساعد البويضة على الالتصاق بها.

ــ السالمون والماكريل والتونة: غنية بالأوميجا-3، والذى يساهم فى تعزيز خصوبة السيدات ويعزز صحة قلبهن أيضا.

ــ البيض:غنى بعنصر الكولين، والذى أثبت الأبحاث أنه يساهم بشكل ملحوظ فى تعزيز نمو وتطور الجنين فى مراحله الأولى.

ــ الجرجير:غنى بفيتامين "ج" و"ك" والكلسيوم والبيتاكاروتين والحديد واليود، ويحد من الأضرار والجهد التأكسدى الذى يصيب البويضات والحيوانات المنوية.

أما عن الرياضة فقد كشفت دراسة علمية حديثة، أن ممارسة الرياضة 3 مرات فى الأسبوع تعزز خصوبة الرجال وتحسن نوعية وعدد الحيوانات المنوية، وأظهرت الدراسة المنشورة مؤخراً عبر صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الرجال الذين يمارسون الرياضة لمدة 30 دقيقة ثلاث أو أربع مرات فى الأسبوع لمدة 6 أشهر، ارتفع لديهم عدد الحيوانات المنوية بمعدل 10%، وزادت الحركة الخلوية بنسبة 12.4%، وتحسنت شكل الخلية بنسبة 17.1%.

وأضاف معد الدراسة "بهزاد هيجيزيداه"، أن نتائجنا تظهر أن ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن تكون استراتيجية بسيطة ورخيصة وفعالة لتحسين نوعية الحيوانات المنوية لدى الرجال، مع اتخاذ خطوات بسيطة مثل اتباع نظام غذائى صحى، والتوقف عن التدخين وارتداء الملابس الداخلية الفضفاضة.