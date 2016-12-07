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القبض على 3 متهمين سرقوا سلاح ضابط شرطة من شقته

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القبض على 3 متهمين سرقوا سلاح ضابط شرطة من شقته القبض على 3 متهمين سرقوا سلاح ضابط شرطة من شقته

>كتب كريم صبحى

تباشر نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب التحقيق مع 3 متهمين سرقوا شقة ضابط شرطة.

وكشفت تحقيقات محمود الشيخ وكيل أول نيابة مدينة نصر أن المتهمين كونوا تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن، حيث تمكنوا من سرقة شاشة تلفاز وسلاح ميرى وأموال من داخل شقة ضابط شرطة بمدينة نصر.


> البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من ضابط بتعرضه لسرقة سلاحه الميرى وشاشة تلفاز، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة تشكيل عصابى تخصث فى سرقة المساكن الخالية من سكانها وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة التى تباشر التحقيق معهم.
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