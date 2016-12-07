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وزارة التموين : الذين يتقاضون أكثر من 1500 جنيه مستبعدون من بطاقات التموين وأكثر من 1200 لصاحب المعاش وهذا موقفهم من رغيف الخبز المدعم

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وزارة التموين : الذين يتقاضون أكثر من 1500 جنيه مستبعدون من بطاقات التموين وأكثر من 1200 لصاحب المعاش وهذا موقفهم من رغيف الخبز المدعم وزارة التموين : الذين يتقاضون أكثر من 1500 جنيه مستبعدون من بطاقات التموين وأكثر من 1200 لصاحب المعاش وهذا موقفهم من رغيف الخبز المدعم

قام مجلس الوزراء مؤخراً  بتشكيل لجنة مكونة من العديد من الوزارات، وهى "وزارة التضامن" ، وزارة المالية،وزارة والتجارة الداخلية، وزارة التخطيط” وذلك لتنقية بطاقات التموين من غير المستحقين للدعم، والذين سيتم حذفهم من البطاقات التموينية، تنفيذاً لشروط صندوق النقد الدولي مقابل إقراض مبلغ 12 مليار دولار عل ثلاث شرائح في ثلاث سنوات .

وقيل منذ أيام أن هناك بعض الفئات التي سيتم حذفها من البطاقات التموينية، وتدوالت وسائل الإعلام بعض هذه الفئات التي سيتم استبعادها، مثل الذين لهم أولاد في مدارس خاصه، أو المواطنين الذين يزيد استهلاكهم للكهرباء عن 650 ك وات، أو الأسر التي تمتلك أكثر من عقار أو الأسر التي يبلغ إجمالي دخلها 10 آلاف جنيه .

ولكن حسمت وزارة التموين هذا الأمر اليوم، حيث أكد فوزي عفيفي مدير قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين في كلمته أما اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن الموظف الذي يزيد دخله عن 1500 جنيه، وصاحب المعاش الذي يزيد عن 1200 جنيه سيتم حذفه من الدعم وبطاقات التموين، وأضاف عفيفي أن من يتم حذفه من البطاقات التموينية من حقه أن يحصل على رغيف الخبز المدعم ولا علاقة للخبز ببطاقات التموين .

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