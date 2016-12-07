اليوم.. نقيب المحامين يحضر تحقيقات النيابة مع «مجلس حلوان»

يحضر سامح عاشور نقيب المحامين، التحقيق الذي تجريه نيابة جنوب القاهرة الكلية المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، مع نقيب فرعية حلوان شعبان زكريا، وعضوي مجلس النقابة، اليوم الأربعاء، على خلفية القضية رقم 16985 لسنة 2016 إداري حلوان والتي اصدر النائب العام قرارا بحظر النشر فيها.

وهذه المرة الأولى التي يحضر فيها النقيب العام مع نقيب فرعي احدى التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة دون أن ينيب عنه أحد في ذلك.

وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية العامة قد اصدرت قرارًا بخصوص القضية تضمن البند الخامس فيه استدعاء كلا من شعبان زكريا نقيب محامين حلوان، ومحمود الدشناوي وكيل النقابة، ومحمد حلمي عضو المجلس عن التبين و15 مايو لجلسة تحقيق يوم 4 ديسمبر، وهو ما آثار حفيظة المحامين ودعاهم إلى الإضراب والاعتصام.

وبعد تدخل النقيب العام أرجأ التحقيق للغد، وعقب اطلاعه أمس على أوراق القضية، قرر حضور التحقيق معهم بنفسه، وذلك ضمن جهوده التي يبذلها لاحتواء ومعالجة الأزمة المشتعلة منذ أسبوع.