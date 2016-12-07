القمة الخليجية في بيانها الختامي: لابد من وقف تدخلات إيران في شأن الخليج

أكد البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 37، والتي عقدت في المنامة، اليوم الأربعاء، أن دول الخليج تستنكر تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

> وجاء في البيان، الذي تلاه الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، تأكيد دول المجلس عزمها تطوير المنظومة الأمنية والدفاعية.

وقال البيان، بحسب ما نقلته “سكاي نيوز عربية” إنه على إيران وقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول الخليج”، مدينا تسييس إيران لفريضة الحج، ومطالبا طهران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث.

ودعت القمة إيران إلى تغيير سياستها في المنطقة والالتزام بقواعد القانون الدولي.

واستمرت أعمال القمة الخليجية الـ 37 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة لمدة يومين، وشارك فيها إلى جانب قادة دول مجلس التعاون رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وأشار البيان الختامي إلى ضرورة تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وقال إن الكويت ستستضيف أعمال القمة المقبلة رقم 39.