بيع 50 طن سكر مدعم بسعر 7 جنيهات للكيلو بالقرى الأكثر احتياجًا فى الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

قال الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم، إنه تم اليوم توزيع 50 طن من السكر المدعم على الوحدات المحلية لبيعها بالقرى الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز المحافظة بسعر 7 جنيهات للكيلو، تحت إشراف لجان من التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، فى إطار خطة المحافظة لرفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل.

وأوضح سامى، فى بيان له اليوم، أنه تم توزيع 10،3طناً بأحياء جنوب وشرق وغرب والجون والزهراء بمدينة الفيوم وقرى الناصرية وتلات وهوارة عدلان وهوارة المقطع وزاوية الكرادسة ودسيا والعدوة والشيخ فضل ودمو وكفور النيل والعزب واللاهون بمركز الفيوم، و9،4 طناً بقرى سنهور البحرية والسعيدية ومنشاة بنى عتمان ومنشاة طنطاوى وفيديمين وسنهور القبلية وجبلة ومطرطارس وجرفس وبيهمو وترسا ونقاليفة التابعة لمركز سنورس، و7،7 طناً بقرى الجمهورية وقصر رشوان والعزيزية ومنشاة الجمال وفانوس والمظاطلى والروضة وسرسنا ودار السلام وكفر محفوظ بمركز طامية، و9،4 طناً قرى تطون وجردو ومنية الحيط ومطول وقلهانة وقصر الباسل والحجر والغرق وقلمشاة وشدموة وأبوجندير وأبوصير دفنو بمركز إطسا، و6،6 طناً بقرى سنرو وطبهار والعجميين والنصارية وأبوكساة والخالدية وشكشوك وأبوشنب بمركز أبشواى، و6،6 طن أخرى بقرى الشواشنة والمشرك وقارون وكحك وقصر الجبالى والنزلة والحامولى والريان التابعة لمركز يوسف الصديق.

وأكد محافظ الفيوم حرص المحافظة على وصول الدعم لمستحقيه تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيراً إلى استمرار عمليات التوزيع تباعاً بالقرى الأكثر احتياجاً فى مختلف مراكز المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.