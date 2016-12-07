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ازالة 28 حالة تعدى على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بالبحيرة

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ازالة 28 حالة تعدى على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بالبحيرة ازالة 28 حالة تعدى على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بالبحيرة

>البحيرة -ناصرجودة وجمال ابو الفضل

شنت الوحدات المحلية لمركزي ايتاى البارود و شبراخيت بالبحيرة حملات مكثفة لازالة التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة بالتنسيق مع مديرية الزراعة والاجهزة الامنية وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيدا لهيبة الدولة .

وقد اسفرت تلك الحملات  عن إزالة عدد 28 حالة تعدى عبارة عن :- 20 حالة تعدى على الأراضي الزراعية اصلاح زراعي وائتمان بمركز ومدينة ايتاى البارود على مساحة 22 قيراط و 1 سهم وذلك بقسم اول ايتاى البارود وزمام كفر مساعد ائتمان وجمعية شبرا النونة غرب منطقة جبارس للإصلاح الزراعي.


> وكذلك ازالة 8 حالات تعدى بمركز ومدينة شبراخيت بناحية شبراخيت واورين وابو منجوج عبارة عن اسوار بالطوب الابيض والاسمنت على مساحة 472.5 متر.

 


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