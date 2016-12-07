إنشاء أول مدرسة تجريبية بمثلث حلايب وشلاتين بـ10 ملايين جنيه

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال المهندس عبد الناصر سعد الله، مدير هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة البحر الأحمر، إنه من المقرر أن يتم إنشاء أول مدرسة تجريبية بمدينة الشلاتين بتكلفة 10 ملايين جنيه على أن تكون جاهزة للدراسة العام المقبل.

وأوضح مدير هيئة الأبنية التعليمية بالبحر الأحمر، أنه شارك اليوم مع نورة فاضل مديرة مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر فى لجنة أنطلقت لمدينة الشلاتين لمعاينة قطعتى أرض أحدهما بمدينة الشلاتين لبناء أول مدرسة تجريبية.

وأضاف عبد الناصر لـ"اليوم السابع" أن مساحة المدرسة تبلغ 10 آلاف متر وبتكلفة 10 ملايين جنيه، مؤكدا أنه من المقرر أن تكون المدرسة جاهزة للعمل العام الدراسى المقبل.

وأوضح عبد الناصر أن قطعة الأرض الثانية التى تم معاينتها بقرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب، والتى من المقرر إنشاء مدرسة تعليم أساسى عليها على مساحة 10 آلاف متر، وبتكلفة 10 ملايين جنيه على أن تدخل الخدمة العام المقبل، متابعا: أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بدأت اللجنة عملها صباح اليوم بحلايب وشلاتين بزيارة لقرية أبرق لإنشاء مدرسة الفصل الواحد بمنطقة أبرق التى تبعد عنهم أقرب مدرسة قرابة 50 كيلو متر وهى مدرسة الجاهلية على أن يتم الدراسة بها الأسبوع المقبل لطلاب المنطقة.

وأكدت نورة فاضل مديرة مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن تقوم حاليا لجنة تابعة لصندوق مكافحة الإدمان لعمل توعية عن مكافحة التدخين والإدمان بمدارس حلايب وشلاتين.