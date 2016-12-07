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عرض أولي حلقات «لعبة الموت» لسيرين عبد النور الجمعة المقبلة

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عرض أولي حلقات «لعبة الموت» لسيرين عبد النور الجمعة المقبلة عرض أولي حلقات «لعبة الموت» لسيرين عبد النور الجمعة المقبلة

 

مسلسل لعبة الموت

تبدأ قناة “سى بى سى دراما”، يوم الجمعة المقبل، فى عرض أولى حلقات مسلسل “لعبة الموت” فى تمام الساعة السادسة مساء.

تدور أحداث العمل حول “نايا” الفتاة الجميلة المتزوجة من رجل الأعمال غريب يدعى عاصم، الذى يعيش هاجسًا دائمًا أن الآخرين يريدون سلبه زوجته، فيفرض عليها حصارًا يدفعها إلى أن تطلب منه الطلاق فيهددها حينها بالقتل.

وعندما تضيق بها الطرق والسبل تنتحر “نايا” عن طريق القفز خلال رحلة بحرية، ويبقى “عاصم” يعيش على أمل أن تعود، ولكننا نرى نايا مجددًا فى حيث تبدأ حياة جديدة فى شركة هندسة يملكها رأفت والذى تعيد إليها الأمل فى الحياة.

المسلسل يشارك في بطولته سيرين عبد النور وعابد فهد وماجد المصرى وميس حمدان ويوسف حداد، ومروة عبد المنعم وباسل الزارو، ومن تأليف ريم حنا ومن إخراج الليث حجو.

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