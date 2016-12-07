رصف طرق وصيانة مدارس بـ 10 ملايين جنيه ببني سويف ‎

المراسل: محمد شعبان

وقع المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بنى سويف، مع الصندوق الإجتماعي للتنمية عقود مشروعي رصف الطرق الريفية وصيانة وترميم المدارس بتمويل قدره 10 مليون جنيه، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار إتفاقية التعاون بين الصندوق الإجتماعي والبنك الدولي والخاص بالبرنامج العاجل كثيف العمالة والذي يهدف للحد من البطالة من خلال إتاحة فرص عمل مؤقتة للشباب بالنطاق الجغرافي للمشروع.

وتضمن عقد رصف الطرق الريفية تنفيذ مشروعات رصف طرق بطول 4 كم تقريبًا بتكلفة 5 مليون جنيه، حيث وجه “المحافظ” بإختيار الطرق بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الطرق والنقل وأعضاء مجلس النواب ، فيما يتضمن العقد الثاني ترميم وصيانة7 مدارس في 4 مراكز بتكلفة 5 ملايين جنيه تشمل مدارس “الديابية الإبتدائية ، نزلة الجنيدي الإبتدائية)بالواسطى،(الشنطور الإبتدائية،الشيخ خطاب الإبتدائية” بسمسطا “أبو شربان الإبتدائية ، طرشوب الإبتدائية” بمركز ببا، “ناصر الرسمية للغات” بمركز ناصر تستهدف توفير أكثر من 2140 فرصة عمل مؤقتة خلال فترة المشروع.

ووجه “المحافظ” بإتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة لها وتحقيق أكبر استفادة من منح وقروض الصندوق الاجتماعي في تحسين مستوى الخدمات والمرافق خاصة وانها تركز على تطوير المرافق والبنية الأساسية من رصف طرق وتطوير مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية ورعاية اجتماعية .

وتم خلال اللقاء استعراض مشروعات الصندوق الإجتماعي التي تم تنفيذها بالمحافظة في الفترة من 2013 حتى 2016 من خلال إتفاقية البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة، وذلك في مجالات البنية الأساسية لمشروعات رصف الطرق وترميم المدارس ومراكز الشباب والوحدات الإجتماعية، وتقديم منح لدعم الجمعيات الأهلية في مجالات التوعية البيئية والصحية ومحو الأمية وتطوير رياض الأطفال وتشغيل الشباب.

وعلى هامش اللقاء ناقش “المحافظ” مع مسؤولى الصندوق الإستفادة من الامكانات المتاحة للصندوق في وضع وتنفيذ آليات للنهوض بصناعة السجاد اليدوي والذي تدعمه المحافظة بالتنسيق مع مؤسسة نهضة بني سويف وذلك من خلال زيادة الإنتاج والتسويق للمنتجات عن طريق زيادة عدد الأنوال وإقامة معارض للتسويق للمنتجات كخطوة للترويج للتصدير للمنتج بالتنسيق والاستعانة بالجهات المعنية وقنوات استثمارية عاملة في هذا المجال.

وطالب المحافظ، بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة ملتقيات ومعارض على مستوى الوحدات المحلية السبع للترويج لمشروعات الصندوق والأفكار الجديدة وعرض منتجات المشروعات الناجحة لتوعية الشباب وإعلامهم بالإجراءات المطلوبة لطرح وتنفيذ مشروعاتهم وآليات التمويل وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة لتكون نموذجا وحافزا أمام الشباب للاقتداء بهم والدعوة لمبادرات تهدف إلى تشجيع الإنتاج بالمنازل ووضع تصور وخطة عمل تترجم لخطوات عملية ستدعم المحافظة تنفيذها.

وشهد توقيع العقود كل من ” مروان محمد مدير الصندوق الاجتماعي ببني سويف ، نجم حافظ، مدير مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة ، ناصر فراج ، مديرعام الطرق والنقل، ثروت عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم ، وعمرعبداللطيف، مدير الأبنية التعليمية.