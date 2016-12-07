السجن 3 سنوات لمتهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأربعاء، السجن 3 سنوات للمتهم أحمد حسن فى إعادة محاكمته بواقعة اتهامه بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة إلى المتهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، الهدف منها تعطيل مؤسسات الدولة وأحكام الدستور، وقلب نظام الحكم بالقوة، والإضرار بالسلم الاجتماعى والوحدة الوطنية.