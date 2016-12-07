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تأجيل دعوى الغاء تخصيص أرض مصنع "السعد للأخشاب" لـ 3 يناير

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تأجيل دعوى الغاء تخصيص أرض مصنع "السعد للأخشاب" لـ 3 يناير تأجيل دعوى الغاء تخصيص أرض مصنع "السعد للأخشاب" لـ 3 يناير

> كتب حازم عادل

 

قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، تأجيل دعوى قضائية اقامها علاء محمد مدبولى المحامى، بصفته وكيلا عن أصحاب وعمال مصنع السعد للأخشاب بالمنيا، ويطالبون فيها بوقف قرار المحافظ بالغاء تخصيص الارض المُنشأ عليها المصنع، لجلسة 3 يناير المقبل .

 

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 69446 لسنة 70 قضائية كل من محافظ المنيا ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير الصناعة والتجارة .

 

وذكرت الدعوى أن قرار محافظ المنيا بسحب تراخيص الاراضى المقام عليها المصنع مخالف للقانون والدستور حيث اغتصب سلطة رئيس الوزراء فى اصدار تلك القرارات ، فضلا عن أن القرار تسبب فى تشريد مئات العمال.

 

 


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