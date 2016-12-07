بيونسيه تحطم الرقم القياسي مجدداً.. "المغنية الأكثر ترشيحاً لجوائز جرامي"

حطمت النجمة العالمية بيونسيه Beyonce الرقم القياسي، حيث أصبحت المغنية الأكثر ترشيحاً لجوائز جرامي Grammy في تاريخ الجائزة، بتقدمها بتسع ترشيحات في العام الجاري يليها كل من دريك Drake وريهانا Rihanna وكانيي ويست Kanye West الذين حصل كل منهم على ثمانية ترشيحات.

شملت ترشيحات بيونسيه التسعة أفضل ألبوم وأفضل أغنية وأفضل تسجيل في العام وهي أرفع جوائز جرامي عن أغنيتها Formation وألبومها Lemonade ومجموعة أغنيات عن العرق وتمكين المرأة.

ونالت المغنية البالغة من العمر 35 عاما 62 ترشيحاً لجوائز جرامي وحصدت 20 جائزة جرامي على مدار حياتها العملية التي بدأتها قبل نحو 20 عاماً.

وحصل كانيي ويست، الذي حاز على ثمانية ترشيحات هذا العام عن ألبومه The Life of Pablo على 68 ترشيحاً على مدار عمله وفاز بالجائزة 21 مرة.

وتنافس البريطانية أديل على الجوائز الثلاث الأولى بأغنيتها Hello وألبومها 25 وحصلت على خمس ترشيحات.

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