إخلاء سبيل مأمور ضرائب بعد اتهامه بتقاضي رشوة مالية

قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل “جلال.ب”، مأمور ضرائب بكفالة ١٠ آلاف جنيه، لاتهامه وآخرين بتقاضي رشوة قدرها 50 ألف جنيه من الخبير المثمن “نادر خزام” لإعفائه من دفع ضرائب شركته.

وتقدم دفاع المتهم بوقت سابق باستئناف على قرار النيابة بتجديد حبسه 45 يومًا، الذي قررت غرفة المشورة قبوله، وبذلك تم إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية.

واعترف الخبير المثمن نادر خزام في التحقيقات، بتقديمه رشوة لـ3 من مأموري الضرائب بإدارة المهن الحرة بجاردن سيتي مقابل الحصول على بعض الإعفاءات الضريبية.

وقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل نادر خزام في وقت سابق، بكفالة 300 ألف جنيه، وأخلت سبيل مأموري ضرائب بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات بالقضية.