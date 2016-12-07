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اتحاد الكرة يستعين بحكم خامس في مباريات القمة

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اتحاد الكرة يستعين بحكم خامس في مباريات القمة اتحاد الكرة يستعين بحكم خامس في مباريات القمة

قرر اتحاد الكرة على الاستعانة بالحكم الخامس في مباريات الدوري خلال الفترة المقبلة، ومن المرجح البدء بها في مباراة القطبين الزمالك والأهلي في الأسبوع الـ27 للدوري الممتاز، والمقرر لها 29 ديسمبر أو مع بداية الدور الثاني في فبراير .

 يأتى ذلك بسبب الأزمات والمشاكل التى شهدتها مباريات الدورى فى الموسم الحالى خلال الأسابيع الماضية وتهديدات مسئولى الأندية بالانسحاب من المسابقة اعتراضا على بعض القرارات التحكيمية.

 واستقر اتحاد الكرة على الاستعانة بخبراء أجانب لمنح الحكام دورات تدريبية خلال الفترة المقبلة لعلاج أخطاء الحكام التى ظهرت فى الدورى.

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