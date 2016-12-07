تأجيل محاكمة «مستريح الإدارة التعليمية» بحدائق القبة لـ4 يناير

قررت محكمة جنح حدائق القبة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة مدير مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بحدائق القبة الشهير بـ”مستريح الإدارة التعليمية”، بحدائق القبة بتهمة النصب والاحتيال، لجلسة 4 يناير المقبل للاطلاع.

وكان قسم حدائق القبة قد تلقى من أحد الموظفين بلاغًا، ضد مدير مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بحدائق القبة يتهمه فيه بالاستيلاء منه على مبلغ 100 ألف جنيه بحجة توظيفها في تجارة الأراضى والعقارات وإعطائه نسبة من الأرباح وتبين أنه وقع ضحية نصب.

وتضمن البلاغ أن مدير المدرسة استغل منصبه وأوهم المواطن بأن لديه أراضي بعدة محافظات منها محافظة المنيا، وحصل منه على 100 ألف جنيه بحجة توظيفها وإعطائه نسبة من الأرباح إلا أن المواطن اكتشف بعد ذلك أنه وقع ضحية نصب فطالبة برد أصل المبلغ فرفض مدير المدرسة.

وكان المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة قد أحال المتهم إلى المحاكمة العاجلة بتهمة النصب والاحتيال.