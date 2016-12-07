تجديد حبس 3 عاطلين 45 يوما لاتهامهم بقتل شاب بعد اختطافه فى حلوان

جدد قاضى معارضات محكمة جنح حلوان، اليوم الأربعاء، حبس 3 عاطلين، 45 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بخنق شاب بسلك كهرباء بعد وضع مخدر بعلبة عصير، لطلب فدية من والده 15 مليون جنيه.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من فيصل إبراهيم، مدير شركة للخدمات السياحية، باختطاف نجله "محمد" حاصل على دبلوم صناعى، ومقيم بذات العنوان، عقب عودته من زيارة أحد أقاربه بمنطقة الصف، وتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول من رقم هاتف "محدد" مفاده طلب مبلغ مالى 15 مليون جنيه مقابل إطلاق سراح المجنى عليه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد، فتم وضع خطة بحث أسفرت عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم تم بإرشادهم العثور على الجثة بمكان التخلى عنها، وتحرر عن ذلك محضرا، وتولت النيابة التحقيق.