تأجيل محاكمة رئيس حى دار السلام وباحث قانونى بتهمة تقاضى رشوة لـ15فبراير

كتب حازم عادل

قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة رئيس حى دار السلام وباحث قانونى بالحى بتهمة تقاضى رشوة لإنهاء إجراءات ترخيص محطة محمول، لجلسة 15 فبراير المقبل.

وكانت التحقيقات أكدت أن "عبد الرحمن . أ. ع"، رئيس حى دار السلام طلب وتقاضى قبل إحالته للمعاش مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة من عمرو سعيد عبد الرحمن، مفوض شركة مقابل إنهاء إجراءات ترخيص محطة محمول، وتبين أن وائل إبراهيم أبو الفتوح، الباحث القانونى بالحى توسط فى قبول مبلغ الرشوة وتقديمه للمتهم الأول مقابل إنهاء إجراءات الترخيص.