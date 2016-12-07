سقوط تشكيل عصابى سرق دراجة نارية من أمين شرطة بالإكراه فى الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، من ضبط تشكيل عصابى لسرقته أمين شرطة بالإكراه تحت تهديد السلاح.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بتقدم فيصل حسين عبد العاطى أمين شرطة، ببلاغ يفيد قيام مجهولين بإيقافة بناحية طريق أبو الصير أثناء عودته إلى منزله وتهديده بالسلاح الآلى وفرد خرطوش وسرقة دراجته النارية وتليفونه المحمول.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد محمد الشربينى رئيس مباحث المركز، وبتقنين الإجراءات توصلت التحريات إلى قيام كلا من "السيد محمد السعيد شرف الدين" 44 سنة وشهرته "السيد أبو عبده" مقيم كوبرى مشه بمركز المنزلة، و"سمير رفعت الشبراوى سلامة" عاطل، محبوس فى مركز الحسينية على ذمة قضية جنايات حيازة سلاح آلى، وبحوزته البندقية الآلية والتليفون المحمول الخاص بأمين الشرطة، و"السيد ربيع السيد عبد الرحمن" وشهرته "السيد ربيع" مقيم كوبرى مشه بمركز المنزلة، و"محمد االقطب محمد العبيدى" 29 سنة وشهرته أبو قطب.

وتم ضبط الثالث والرابع واعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الاول والثانى، كما تم ضبط إبراهيم محمد عيسى مقيم عرب زيدان، وبحوزته الدراجة النارية، واعترف بشراءها من المتهمين بمبلغ 2200 جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه والمتهمين على النيابة، والتى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.