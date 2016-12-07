السجن 5 سنوات لـ 9 متهمين بـ" أحداث البدرشين الثانية"

كتب إيهاب المهندس

قضت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأربعاء، بالسجن 5 سنوات لـ 9 متهمين من بينهم 5 هاربين فى اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بمنطقة البدرشين ديسمبر 2014، والمعروفة إعلاميا بـ" أحداث البدرشين الثانية".

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة العام قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها اتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.