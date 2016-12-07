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بالأرقام.. أكثر من مليار جنيه دعم نقدى لـ2 مليون أسرة فقيرة فى ديسمبر

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بالأرقام.. أكثر من مليار جنيه دعم نقدى لـ2 مليون أسرة فقيرة فى ديسمبر بالأرقام.. أكثر من مليار جنيه دعم نقدى لـ2 مليون أسرة فقيرة فى ديسمبر

>كتب عبد اللطيف صبح

حصل "اليوم السابع" على كشف تفصيلى أعدته وزارة التضامن الاجتماعى بشأن برنامج الحماية الاجتماعية للدعم النقدى "تكافل وكرامة" والموجه للأسر الأكثر فقرًا والمسنين وذوى الإعاقة، يكشف عن إجمالى المبالغ المنصرفة وإجمالى عدد حالات الضمان وتكافل وكرامة فى 26 محافظة عن شهر ديسمبر 2016.

 

وغاب برنامج تكافل وكرامة عن 7 محافظات وهى مرسى مطروح والشرقية والسويس وجنوب سيناء والغربية وكفر الشيخ ودمياط، وبلغ إجمالى الأسر التى التى تحصل على مساعدات ضمان وتكافل وكرامة 2 مليون و966 ألف و257 أسرة بتكلفة مليار و139 مليون جنيه فى شهر ديسمبر 2016 فقط.

 

ونالت محافظات الصعيد الاهتمام الأكبر من فى هذا البرنامج، حيث احتلت محافظة سوهاج المرتبة الأولى بـ246 ألف و527 أسرة بتكلفة 101 مليون و458 ألف و805 جنيه، يليها محافظة أسيوط بإجمالى 201 ألف 417 أسرة بتكلفة 81 مليون 862 ألف و475 جنيه.

 

 

 

 


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