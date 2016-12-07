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الحكومة تناقش دراسة عن مشروع المثلث الذهبى باستثمارات 16 مليار دولار

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الحكومة تناقش دراسة عن مشروع المثلث الذهبى باستثمارات 16 مليار دولار الحكومة تناقش دراسة عن مشروع المثلث الذهبى باستثمارات 16 مليار دولار

قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، إن ناقشت اليوم الأربعاء، دراسة مفصلة عن مشروع المثلث الذهبى، بعد 15 شهر من إعدادها، موضحاً أن منطقة المثلث الذهبى تقع بين "قفط، وقنا، والقصير، وسفاجا". 

 

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المثلث يحتوى على كثير المعادن، وهو مشروع غاية فى الأهمية وسيستغرق 30 عامًا للانتهاء منه بالكامل.

 

وأوضح  أن الاستثمارات المقدرة له تصل لـ 16 مليار دولار، وسيدر عائد سنوى للدولة بقيمة 6 مليار دولار، مضيفًا أن دراسته تشمل أكثر من 2000 صفحة.

 

وأشار إلى أن المشروع سيوفر أكثر من نصف مليون فرصة عمل للشباب، موضحًا أن اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، ناقش أيضا تشكيل هيئة قومية تابعة لرئيس مجلس الوزراء لتكون لديها كافة الصلاحيات الخاصة بمنطقة المثلث الذهبى لجذب الاستثمارات، مؤكداً أن العائد السنوى للمشروع سيزيد سنويًا.

 

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مصر 365

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