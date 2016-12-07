وزير الصناعة: 2 مليار دولار حجم استثمارات الحكومة بمشروع المثلث الذهبى

كتبت هند مختار

قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، إنه سيتم عرض مشروع المثلث الذهبى على مجلس الوزراء مرة أخرى بعد أسبوعين من استيفاء كل وزارة الدراسة الخاصة بها.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن مشروع المثلث الذهبى يتضمن جزء كبير من الصناعات التعدينية، موضحا أنه تم دراسة المحاصيل التى سيتم زراعتها ضمن المشروع ومنها النباتات الطبية.

وحول استثمارات الحكومة بالمشروع، أوضح أنه ستكون 2 مليار دولار على مدار الـ30 عامًا التى سيتم بها المشروع، فيما سيكون حجم استثمارات القطاع الخاص ما يقارب من 6 مليارات دولار.