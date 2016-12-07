مدير أمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات محدودة تشمل ترقية ٦ قيادات

كتب إبراهيم أحمد

اعتمد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن القاهرة، حركة تنقلات محدودة فى صفوف قيادات المديرية، وذلك فى أعقاب حركة التنقلات التى أصدرها وزير الداخلية، وشملت ترقية عدد من قيادات المديرية، حيث استهدفت الحركة تصعيد قيادات خلفا للقيادات التى تم ترقيتها.

وشملت الحركة ترقية العميد إيهاب الحفناوى ليشغل منصب رئيس قطاع الغرب، والعميد أحمد خيرى، رئيسا لقطاع الشمال، والعميد سامح الحميلى رئيسا لقطاع القاهرة الجديدة، وترقية العميد هشام عامر ليشغل منصب رئيس قطاع المال، والعميد هانى القاضى مديرا لشرطة التموين، والعميد علاء عطية مديرا لمباحث الآداب.

جاء ذلك عقب حركة التنقلات التى اعتمدها اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، وشملت عدد من قيادات المديرية، حيث تم ترقية اللواء عصام العزب، من رئيس قطاع شمال القاهرة ليصبح مدير مباحث البحر الأحمر، واللواء محمد الألفى، من رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة، إلى رئيس مباحث القليوبية، واللواء وائل جبريل، من مدير مباحث القاهرة، إلى الإدارة العامة للآداب، واللواء محمد فتحي، من وكيل مباحث التموين بالقاهرة، إلى الإدارة العامة لمباحث النقل والمواصلات، واللواء محمود فراج من مباحث القاهرة، إلى الإدارة العامة للآداب، واللواء إبراهيم حسنين، من مباحث القاهرة، إلى مباحث التهرب الضريبى .