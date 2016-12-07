موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا .. تواصل التحقيقات مع شبكة الاتجار بالبشر

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها تواصل التحقيقات مع الشبكة الدولية للاتجار بالبشر وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

أثار الإعلان أمس الثلاثاء، عن ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار بأعضاء البشر تضم أطباء وممرضين، مصريين وعرب، والذين جمعوا ثروات طائلة، وضبط بحوزتهم ملايين الدولارات، القلق والرعب لدى المواطنين، لاسيما فى الأحياء والمناطق الشعيبة.

وصل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، الفريق عبدالمنعم التراس، قائد قوات الدفاع الجوى قادما من دبى عقب زيارة استغرقت أسبوعا، التقى خلالها عدد من المسئولين، لبحث دعم علاقات التعاون العسكرى.

تواصل نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار محمد البرولسى المحامى العام الأول للنيابات، التحقيق مع أعضاء الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء لأكثر من 10 ساعات، وتوجيه الاتهامات ومواجهتهم بتحريات الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية، وحبسهم على ذمة التحقيقات فى القضية.

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية حملة مكثفة على الأسواق وصوامع الغلال، وذلك لضبط المخالفين والرقابة على الأسعار، فضلاً عن مواجهة تهريب السلع الغذائية.

غادر مطار القاهرة طارق عامر محافظ البنك المركزى، صباح اليوم الأربعاء، متوجها إلى باريس فى زيارة تستغرق عدة أيام يلتقى خلالها عدد من المسئولين.

أعلن الإعلام الحربى التابع للجيش السورى، تعرض مواقع داخل مطار المزة العسكرى القريب من العاصمة السورية "دمشق" لقصف إسرائيلى بواسطة المقاتلات انطلاقاً من الأجواء اللبنانية.

وجاء فى البيان الصادر عن الإعلام الحربى، أن "سكان العاصمة دمشق استيقظوا حوالى الساعة الرابعة فجراً على انفجارات مدوية وارتفاع لسحب النار والدخان داخل مطار المزة العسكرى الملاصق للعاصمة السورية، فيما بدا أنه استهداف صاروخى إسرائيلى لمواقع عسكرية مفترضة داخل حرم المطار، فوقعت انفجارات قوية ومتقطعة على مدى نصف ساعة، لتهرع سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان".

تتويجا للنجاحات التى حققتها قوات انفاذ القانون فى إحكام السيطرة الأمنية الكاملة، بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال سيناء ، بدأت مظاهر الحياة فى العودة تدريجيا إلى مدينة الشيخ زويد والمناطق التابعة لها، والتى شهدت خلال الأيام الماضية العديد من المواجهات الضارية، لتطهيرها من العناصر التكفيرية المسلحة والعبوات الناسفة، التى هددت أرواح الأبرياء من أبناء سيناء.

شب حريق فى عربة القطار القادم من المطرية إلى المنصورة بمحطة سندوب، حيث فوجئ الركاب والعاملين باشتعال النيران فى إحدى العربات بالقطار رقم 204 القادم من المطرية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة تسعى لتوفير 40 مليون جنيه وذلك لاستكمال أعمال حماية هضبة أم السيد بمحافظة جنوب سيناء، جاء ذلك خلال لقاء الوزير باللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

شهدت بعض الشوارع والميادين الرئيسية بمحافظتى القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء، خلال فترة الذروة الأولى للزحامات المرورية، ظهور كثافات مرورية أدت إلى تباطؤ حركة السيارات بسبب زيادة الأحمال بالتزامن مع توجه الطلاب للمدارس والعاملين لأماكن عملهم.

بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لمتابعة الملفات الأمنية والاقتصادية، وتقارير الوزراء المختلفة ومتابعة مناقشة قانون الاستثمار الجديد.

كما يتناول الاجتماع مناقشة مشروعات القوانين، التى تعمل عليها الحكومة.

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكرى وزير الخارجية اختتم زيارته إلى واشنطن، أمس الثلاثاء بلقاءات مع عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الأمريكيين، وذلك قبل توجهه إلى نيويورك للقاء سكرتير عام الأمم المتحدة الجديد " أنطونيو جوتيريس ".

قال اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية مدير الأحوال المدنية، إنه تم عمل ربط الكترونى بين الأحوال المدنية و4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وسيتم البدء بـ 500 مكتب بينها 270 بالقاهرة، كمرحلة أولى ، على أن يتم العمل بباقى المكاتب لاحقاً فى أسرع وقت.

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة قاصمة لمافيا تجارة الأعضاء البشرية، بعد ضبط أكبر شبكة دولية تضم مصريين وعرب، و41 متهما، بينهم 12 طبيبا وعدد من الممرضين ومجموعة من أساتذة الجامعات، استغلوا المصريين ببيع أعضائهم للعرب، مقابل مبالغ باهظة تصل لملايين الدولارات.

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على أصغر مستريحة تبلغ من العمر 29 سنة، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ وصلت إلى 15 مليون جنيه بعدما انهالت البلاغات من المواطنين بزعم توظيف أموالهم، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

توقفت الحركة المرورية لليوم الثالث على التوالى أعلى كوبرى أكتوبر للمتجه من مصر الجديدة و مدينة نصر بالقرب من الوصلة المعلقة اتجاه ميدان رمسيس بسبب كسر بأحد الفواصل المعدنية للكوبرى.

أصيب سكان شارع المحولات بالهرم بحالة من الفزع عقب إغلاق مستشفى دار ابن النفيس الخاص، وترددت معلومات عن قيام المستشفى بالاتجار بالأعضاء البشرية، والتى أغلقتها لجنة من وزارة الصحة وبصحبتها قوة من الأجهزة الأمنية.

من المناظرات الانتخابية، إلى الوقوف على أعتاب تسلم مهامه الرسمية تخلى الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب فى طريقه إلى البيت الأبيض عن العديد من الوعود التى قطعها أمام أنصاره، وتراجع عن الكثير من التهديدات التى أطلقها ضد خصومه ومنافسيه، وفى مقدمتهم غريمته فى السباق الانتخابى الديمقراطية هيلارى كلينتون.

ينتظر مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أرسلته الحكومة، إحالة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمشروع القانون، والتى من المتوقع أن تكون فى الجلسة القادمة، والتى ستكون يوم الإثنين القادم، إلى لجنة مشتركة بين لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه سيتم الانتهاء من تشكيل لجنتى القيم واللجنة العامة الأسبوع المقبل، وسيعلن عن التشكيل النهائى بأحد الجلسات العام.

وأضاف "وهدان" فى سؤال "برلمانى"، اليوم، له عن أسماء المستقلين فى تشكيل اللجنة العامة، إن هيئة المكتب لم تحسم الأمر بشكل نهائى الآن، لكن المتقدمين للتمثيل فى اللجنة العامة من المستقلين، نحو 200 نائب مستقل.

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تعقد جلستى استماع عن قانون الإدارة المحلية الجديد يومى 20 و21 ديسمبر الجارى للاستماع إليهم فيما يتعلق بالقانون، مشيرا إلى أن اللجنة وضعت مجموعة من المعايير لاختيار المشاركين فى الجلستين.

تعرضت إندونيسيا، اليوم الأربعاء، لزلزال عنيف ضرب إقليم "آتشيه" بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، مما أدى لسقوط 97 قتيلا.

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية حملة مكثفة على الأسواق وصوامع الغلال، وذلك لضبط المخالفين والرقابة على الأسعار، فضلاً عن مواجهة تهريب السلع الغذائية.

رصدت كاميرا فيديو 7 قناة اليوم السابع المصورة، الحالة المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بالقاهرة الكبرى.

وشهدت شوارع الجامعة والجيزة والبطل أحمد عبد العزيز، والمهندسين، صباح اليوم الجمعة، سيولة فى حركة سير السيارات.