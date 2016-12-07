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العثور على دواجن منتهية الصلاحية داخل مطعم ببني سويف ‎

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العثور على دواجن منتهية الصلاحية داخل مطعم ببني سويف ‎ العثور على دواجن منتهية الصلاحية داخل مطعم ببني سويف ‎

أرشيفية

المراسل: محمد شعبان

ضبطت مباحث ببني سويف، اليوم الأربعاء، خلال حملة تفتيشية لضبط المخالفين في مطعم بكورنيش النيل بداخلة 10 كيلوجرام دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي،ويديره “م.أ.ع”، وتحرر محضر بالواقعة برقم 20145 جنح قسم بني سويف وأخطرت النيابة العامة .

كما تمكنت الحملة من ضبط ثلاجة للأمن الغذائي ببندر بني سويف مديرها المسئول “ع ج أ” وبداخلها ” 20 كيلو جرام دهن ، 5 كيلوجرام دواجن ، 5 كيلو جرام لانشون” جميعها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحررمحضر بالواقعة برقم 19923 جنح قسم بني سويف وأخطرت النيابة العامة.

 

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