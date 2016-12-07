دراسة: النوم أقل من 5 ساعات يعرض السائقين للحوادث

(أ ش أ)

كشفت دراسة جديدة أن النوم لمدة أربع أو خمس ساعات ليلا يمكن أن يضاعف من فرص تعرض السائقين لحادث كبير بواقع أربعة أضعاف.

وبحسب البحث، الذى نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الحصول على قدر من النوم أقل بساعتين أو ثلاثة من الحد الأدنى الموصى به والبالغ سبع ساعات يفرض خطرا للتعرض لحوادث كبيرة مشابهة لتلك التى يتعرض له من يقودون تحت تأثير المشروبات الكحولية.

ويزداد هذا الاحتمال بشكل كبير بعد الحصول على قدر من النوم يقل عن أربع ساعات، إذ يجعل التعرض لخطر الحوادث أكثر بـ5 ,11 مرة مقارنة بالقائدين الذين يحصلون على قدر كاف من الراحة، وتشمل أعراض "النعاس أثناء القيادة" صعوبة إبقاء العينين مفتوحتين والانحراف عن الحارات المحددة للطريق .

وأشارت الدراسة إلى أن الأمر الباعث على القلق، هو أن نصف قائدى السيارات الذين يتعرضون لحوادث مرتبطة بالتعب والإرهاق لم يتعرضوا لهذه الأعراض قبل أن يغلبهم النوم أثناء القيادة.

ونصح الخبراء قائدى المركبات بأن يجعلوا من حصولهم على سبع ساعات من النوم يوميا أولوية لهم بدلا من انتظار ظهور أعراض التعب عليهم أثناء القيادة.