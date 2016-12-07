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الأحد 11 ديسمبر إجازة «المولد النبوي» للقطاعين العام والخاص

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الأحد 11 ديسمبر إجازة «المولد النبوي» للقطاعين العام والخاص الأحد 11 ديسمبر إجازة «المولد النبوي» للقطاعين العام والخاص

الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعلن يوم الأحد 11 ديسمبر إجازة المولد النبوي الشريف في الاتحادية.

كما تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر 2016 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

جاء ذلك في تعميم أصدره معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين تنفيذا لحكم المادة 74 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.

ورفع معاليه أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واصحاب السمو حكام الامارات.

وهنأ معاليه حكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد.

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