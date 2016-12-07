شرطة الشارقة تقبض على عصابة باكستانية تقوم بترويج العملات المزيفة والمخدرات

تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الشرقية التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة من إلقاء القبض على عصابة تضم خمسة أشخاص من الجنسية الباكستانية بتهمة حيازة المخدرات والعملات النقدية المزيفة.

وقال المقدم علي محمد علي الظنحاني رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الشرقية أن الواقعة تكشفت بعد ورود معلومات تفيد بوجود أشخاص آسيويين وبحوزتهم كمية من المخدرات والعملات النقدية المزيفة يسعون لترويجها بمدينة خورفكان.

> وبينما كان يتم تدقيق المعلومات والتأكد من صحتها، ورد بلاغ من أحد المطاعم في مدينة خورفكان يفيد بأن أحد الأشخاص من الجنسية الباكستانية حضر إلى المطعم وطلب وجبات غذائية وقام بإعطائهم مبلغ 500 درهم، إلا أن صاحب المطعم لاحظ اختلافا بسيطا في شكل العملة الورقية.

وعلى الفور قام بإبلاغ الشرطة التي بدورها حضرت وألقت القبض على المتهم بعد أن قام العاملون بالمطعم بمحاولة منعه من المغادرة.

وعند ضبط المتهم كان بحوزته مبلغا من المال تم التحفظ عليه والتدقيق على المبالغ من قبل جهة الاختصاص حيث تبين وجود ورقة 500 درهم مزيفه.

وعند سؤال المتهم الذي يدعى ( أ . ر . خ )، اعترف بقيامه بترويج العملات المزيفة واستخدامها في شراء بضائع عديدة بالاشتراك مع شخصين آخرين من جنسيته.

وبمواجهته بالمعلومات المتوفرة لدى الشرطة عن قيامهما بترويج المخدرات بالإضافة إلى العملات المزيفة، فقد أنكر علاقته بالمخدرات، إلا أنه اعترف بوجود كمية من الحبوب المخدرة بحوزة شخص يقيم معه ويدعى ( ط . ش . خ ) من جنسيته حيث يقوم بترويجها بمساعدة أشخاص آخرين.

وفي ضوء اعترافات المتهم فقد تم تشكيل فريق أمني من أفراد التحريات والمباحث الجنائية بالإدارة للبحث عن شريكيه والقبض عليهما، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات تم تحديد هوية المذكورين ومعرفة مكان تواجدهما.

ومن خلال كمين تم اعداده من قبل الفريق الأمني، تمكنوا من ضبط أحد شركائه المتواجد في مدينة خورفكان ويدعى ( ح . خ . ع ).

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتفتيش مقر سكنهما، تم ضبط شخصين آخرين تبين أنهما مخالفان لقانون الدخول والاقامة بالدولة.

كما عثر الفريق الأمني على 5000 حبة مخدرة في غرفة إقامة المدعو (ط . ش . خ ) حيث تم ضبطها وتحريزها.

وبسؤاله فقد اعترف بحيازته للحبوب المخدرة بقصد بيعها وترويجها، وبناء عليه فقد تم توقيف المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة بخورفكان .