الزمالك يطير لأسوان عصراً وينتظر قرار مرتضى منصور

كتب عمرو جاب الله

يتوجه فريق الزمالك إلى أسوان، فى الرابعة من عصر اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة الفريق الأسوانى، غداً الخميس، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويرتبط الزمالك برحلة طيران عصر اليوم، حيث سيتجمع الفريق فى تمام الثانية والنصف ظهراً بمطار القاهرة للتوجه إلى أسوان فى الرابعة عصرا ، على أن ينتظر الفريق الأبيض إصدار مرتضى منصور رئيس النادى قراره النهائى بشأن خوض المواجهة من عدمه ، حيث سيجتمع اتحاد الكرة فى الخامسة مساءً مع الأندية ومن ضمنها الزمالك لمناقشة أزمة الاعتراض على الحكام وسيحسم بعدها رئيس الزمالك أمر مشاركة الفريق فى المباراة من عدمه.