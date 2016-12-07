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المغنية بيونسيه تتصدر ترشيحات جوائز جرامي للموسيقي

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المغنية بيونسيه تتصدر ترشيحات جوائز جرامي للموسيقي المغنية بيونسيه تتصدر ترشيحات جوائز جرامي للموسيقي

بيونسية

أصبحت المغنية بيونسيه، أكثر المرشحات لجوائز جرامي في تاريخ الجائزة بتقدمها بتسع ترشيحات في العام الجاري يليها كل من “دريك وريانا وكاني ويست” الذين حصل كل منهم على ثمانية ترشيحات.

وشملت ترشيحات “بيونسيه” التسعة أفضل ألبوم وأفضل أغنية وأفضل تسجيل في العام وهي أرفع جوائز جرامي عن أغنيتها “فورميشن” وألبومها “ليمونيد” ومجموعة أغنيات عن العرق وتمكين المرأة.
> ونالت المغنية البالغة من العمر 35 عامًا 62 ترشيحًا لجوائز جرامي ، وحصدت 20 جائزة جرامي على مدار حياتها العملية التي بدأتها قبل نحو 20 عامًا.

وحصل “كاني ويست” الذي حاز على ثمانية ترشيحات هذا العام عن ألبومه “ذا لايف أوف بابلو” على 68 ترشيحا على مدار عمله وفاز بالجائزة 21 مرة.

وتنافس البريطانية أديل على الجوائز الثلاث الأولى بأغنيتها “هالو” وألبومها “25″ وحصلت على خمس ترشيحات.

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