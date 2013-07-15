استغلي تحضير الإفطار وحضّري "ماسك" طبيعيّاً لوجهك

في شهر رمضان المبارك، نمضي الكثير من الوقت في المطبخ تحضيراً لأشهى الوجبات المتنوّعة، في وقت يفقد فيه الجسم الكثير من السوائل، أثناء ساعات الصوم، ما يؤثر في نضارة بشرتك، ويجعلها شاحبة وباهتة نهاراً. لذلك، إليك بعض الخلطات الطبيعية، سهلة التحضير التي تساعدك في استغلال أوقات تحضير الإفطار، بما يُساعد في ترطيب بشرتك، كي تحصلي على بشرة نضرة ومشرقة، فاختاري ما يُناسبك:

ماء الورد والليمون

ـ تحتاجين إلى ملعقتان صغيرتان من بودرة الأطفال، ويُضاف إليهما 3 ملاعق من ماء الورد ونصف ليمونة. اخلطي جميع المقادير جيّداً، وضعيها في الثلاجة حتّى تبرد، ثمّ افرديها على بشرتك. هذا القناع يكسب الوجه انتعاشاً وليونة ، يُكرّر مرّتين في الأسبوع.

الطماطم والليمون:

ـ تحتاجين إلى حبة طماطم متوسّطة الحجم، بالإضافة إلى عصير ليمونة مع بشر قشرتها. تهرس ثمرة الطماطم، ويضاف إليها بشر الليمونة وعصيرها، ثمّ يوضع القناع على البشرة لمدّة 15 دقيقة. يكرّر القناع مرتين في الأسبوع. يحتوي هذا القناع على عناصر قابضة لمسام البشرة.

البقدونس وماء الورد:

ـ اغلي نصف كوب من البقدونس المقطّع في كوب من الماء لمدة نصف ساعة. صفّي البقدونس من الماء، وضعيه في الخلاط، ثمّ أضيفي إليه ملعقتين من الزبادي، مع ملعقة من كريم مرطّب. بعد ذلك، امزجي المكوّنات.

يوضع القناع على بشرتك لمدّة 15 دقيقة، ويساعد في تصفية البشرة من الشوائب والأوساخ والبثور السوداء.

الخيار:

ـ اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الخيار وملعقة كبيرة من الشوفان مع بعضهما، حتّى يتكوّن مزيج قابل للفرد. افرديه على بشرتك لمدّة 20 دقيقة، ثمّ اغسلي وجهك بماء بارد، فذلك يساعد في تنظيف البشرة وعلاجها من الحبوب وآثارها.

الأفوكادو:

ـ اهرسي نصف ثمرة من الأفوكادو مع ملعقة عسل أبيض، ثمّ امزجيهما جيّداً، قبل وضع المزيج على الوجه لمدّة 20 دقيقة. بعد ذلك، نظّفي بماء الورد. يُكافح مزيج الأفوكادو التجاعيد وعلامات السهر، ويُمكن تكرار استعماله مرّتين في الأسبوع.

الخميرة والعسل:

ـ اخلطي ملعقة خميرة وملعقة عسل أبيض جيّداً مع ملعقة من الزبادي، مع بشر قطعة صغيرة من الزنجبيل. يُفرد القناع على بشرة نظيفة لمدّة 20 دقيقة، من أجل الحصول على بشرة صافية، وإشراقة حيويّة، مع لمسة حريرية. هذا القناع يتطلّب بشرة خالية من الحبوب.

الجزر:

- ضيفي عصير نصف جزرة كبيرة إلى ملعقة عسل أبيض.اُدهني وجهك بالخليط، اتركيه من 10 إلى 15 دقيقة، ثمّ يزال بالماء الفاتر.

يُساعد المزيج في ترطيب البشرة، ويقضي على الجفاف الزائد للجلد.

البرتقال:

ـ سخّني ربع كوب من عصير البرتقال، ثمّ تضاف إليه ملعقة كبيرة من العسل الأبيض، على أن تكون النار هادئة، مع التقليب المستمرّ حتّى يذوب العسل. يترك المزيج ليبرد، ثمّ يوضع على الوجه لمدّة 20 دقيقة، ويزال بقطعة قطن مبلّلة بماء الورد.

يُساعد هذا القناع في إنعاش البشرة وإعطائها الحيويّة.