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بريطانيا تتعهد بتعزيز التعاون الدفاعي مع «مجلس التعاون»

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بريطانيا تتعهد بتعزيز التعاون الدفاعي مع «مجلس التعاون» بريطانيا تتعهد بتعزيز التعاون الدفاعي مع «مجلس التعاون»

أرشيفية

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن بلادها ستعقد شراكة استراتيجية مع دول الخليج لمواجهة التهديدات الإيرانية، مؤكدة أن بريطانيا ستعزز التعاون الدفاعي مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت “ماي” خلال كلمة ألقتها أمام القمة الخليجية الـ 37 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، أن هناك تنسيق بشكل مستمر مع دول الخليج لمواجهة التحديات المشتركة.

ومن جانبه، أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، على أهمية توقيت عقد القمة، نظرا لأهمية ما تشكله التحالفات الاستراتيجية في عالم اليوم وذلك لمواجهة المتغيرات والتحديات المختلفة والحاجة إلى التقارب والتنسيق المستمر لحفظ مكتسباتنا كشعوب.

وبدوره، أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن الأحداث الدولية أثبتت عمق وصلابة العلاقات التي تربط دول الخليج بالمملكة المتحدة باعتبارها حليفًا تاريخيًا عبر الدور الكبير الذي تلعبه في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

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