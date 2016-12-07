بدء نظر أولى جلسات محاكمة 119 متهمًا بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح"

كتب إيهاب المهندس

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأربعاء، نظر أولى جلسات محاكمة 119 متهمًا فى قضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح".

تعقد لجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وفى بداية الجلسة، قام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر إحالة المتهمين، وأكد ممثل النيابة أن المتهمين وآخرون توفو قاوموا رجال السلطة العامة وبحوزتهم أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف، وعقدوا العزم على إزهاق أرواح رجال الشرطة ردا على قيام أجهزة الدولة بفض اعتصام رابعة.

وتابع ممثل النيابة: "المتهمون وآخرون توفوا استعرضوا القوة لإرهاب رجال الشرطة، وقطعوا كافة محاور الطرق المؤدية للمركز، لقطع وصول الإمدادات للمركز، وقاموا بالتعدى على أفراد المركز واحتجازهم بقصد إزهاق أرواحهم".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة العنف، واقتحام مركز شرطة أطفيخ وإشعال النيران به.