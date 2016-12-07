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بالصور.. إحباط محاولة تهريب 15 طن قمح من شونة ببنى سويف

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بالصور.. إحباط محاولة تهريب 15 طن قمح من شونة ببنى سويف بالصور.. إحباط محاولة تهريب 15 طن قمح من شونة ببنى سويف

>بنى سويف - هانى فتحى

تمكنت مديرية بمحافظة بنى سويف باشراف محسن فرغلى وكيل وزارة التموين، بالتعاون مع وحدة مباحث تموين المحافظة، برئاسة المقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين من إحباط محاولة تهريب 15 طن قمح من إحدى الشون بمركز اهناسيا .

وتعود الواقعة عندما وردت معلومات لمديرية التموين بالمحافظة ووحدة مباحث التموين، بقيام بعض الافراد بتهريب اقماح من إحدى الشون الخاصة بمدينة اهناسيا، غرب محافظة بنى سويف.

وعلى الفور شنت حملة باشراف محسن فرغلى وكيل وزارة التموين، والمقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، وأحمد دياب مدير الرقابة، وجمعة على رئيس قسم الحبوب ورضا عبداللطيف مفتش التموين إلى مكان البلاغ.

ونجحت الحملة من ضبط سيارتين كانتا محملتين بـ 15 طن أقماح من الشونة اثناء محاولة تهريبها من الشونة بقصد بيعها فى السوق السوداء.

والقت مباحث التموين القبض "محمد.ع.م" و"عبد الرحمن.م.ع" و"سيد.ح" سائق و"جمال.م.ع" سائق و"محمد.ح.م" عامل بالشونه.

ودلت التحريات الاولية أن خلافات بين بعض الشركاء دفعت أحدهم للابلاغ عن المتهم الاول اثناء قيامه بتحميل كميات القمح داخل سيارات نقل لبيعها فى السوق السوداء، كما اضافت التحريات أن صاحب الشركة متهم فى إحدى قضايا التموين بمحافظة الفيوم وغير موجود بمحافظة بنى سويف.

تم التحفظ على المتهمين وكميات القمح، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 18237جنح اهناسيا واخطرت النيابة العامة التى امرت بحبس المتهمين اربعة ايام على ذمة التحقيق.

 

 

 

 

 

 


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