اللجنة النقابية للعاملين بمركز الداخلة تعقد اجتماعها الشهرى بحضور رئيس المركز

الوادى الجديد _ ماهر أبو نور

ترأس المهندس سيد محمود رئيس مركز الداخلة اجتماع اللجنة النقابية بالمركز وذلك بحضور جميع العاملين بالمركز حيث تم خلال الاجتماع عرض ما انجزه المركز من المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين ورؤيه العاملين ومقترحاتهم لتطوير العمل كما تم عرض الائحه الخاصة بصندوق الزمالة والخدمات التي تقوم بها اللجنة من أنشطه مختلفة

وشدد رئيس المركز على تطوير الأداء وحسن التعامل مع المواطنين وتلبيه مطالبهم واتقان الاعمال من اجل تحقيق الهدف الرئيسى من تنفيذ تلك الخدمات لصالح المواطن والتركيز على تحسين وتجويد مستوى الاداء وانهاء كافة الاعمال التى تتعلق بالمواطنين .