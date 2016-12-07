أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حملة تموينية مكبرة لضبط الغير ملتزمين بالاسعار المقررة بمراكز الوادى الجديد

Google+ Print
حملة تموينية مكبرة لضبط الغير ملتزمين بالاسعار المقررة بمراكز الوادى الجديد حملة تموينية مكبرة لضبط الغير ملتزمين بالاسعار المقررة بمراكز الوادى الجديد

>الوادى الجديد _ ماهر أبو نور

نفذت مديرية بالوادى الجديد بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة حملة مكبرة للتفتيش على المحلات والمنافذ التجارية والتاكد من بيع المنتجات والسلع باسعارها المقررة وعرض الاسعار المعلن عنها وكذلك لضبط باقى المخالفات المتعلقة بجودة المنتج وصلاحيته للاستخدام الادمى ومنع احتكار السلع او الامتناع عن بيعها

وتمكنت الحملة من ضبط اثنين من البائعين اثناء بيعهم لسجائر محلية ومستوردة بأسعار اعلى من المقررة وتم تحريز كمية منها وتحرر بها محضرين وتمت احالتهما الى النيابة للتحقيق .

وقال صلاح السيد مدير عام مديرية التموين بالمحافظة فى تصريح صحفى أن الحملة نجحت فى ضبط اثنان من التجار وتم التحفظ على 400 علبة سجائر داخل محلين تجاريين لبيعها بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتحرر بها المحضر رقم 646 والمحضر رقم 6463 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2016 وتمت احالتهما الى النيابة لمباشرة التحقيق .

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل

الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين