حملة تموينية مكبرة لضبط الغير ملتزمين بالاسعار المقررة بمراكز الوادى الجديد

الوادى الجديد _ ماهر أبو نور

نفذت مديرية التموين بالوادى الجديد بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة حملة مكبرة للتفتيش على المحلات والمنافذ التجارية والتاكد من بيع المنتجات والسلع باسعارها المقررة وعرض الاسعار المعلن عنها وكذلك لضبط باقى المخالفات المتعلقة بجودة المنتج وصلاحيته للاستخدام الادمى ومنع احتكار السلع او الامتناع عن بيعها

وتمكنت الحملة من ضبط اثنين من البائعين اثناء بيعهم لسجائر محلية ومستوردة بأسعار اعلى من المقررة وتم تحريز كمية منها وتحرر بها محضرين وتمت احالتهما الى النيابة للتحقيق .

وقال صلاح السيد مدير عام مديرية التموين بالمحافظة فى تصريح صحفى أن الحملة نجحت فى ضبط اثنان من التجار وتم التحفظ على 400 علبة سجائر داخل محلين تجاريين لبيعها بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتحرر بها المحضر رقم 646 والمحضر رقم 6463 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2016 وتمت احالتهما الى النيابة لمباشرة التحقيق .