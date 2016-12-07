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المقاصة يتراجع.. النادى يشكو إبراهيم نور الدين لاتحاد الكرة رسميا

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المقاصة يتراجع.. النادى يشكو إبراهيم نور الدين لاتحاد الكرة رسميا المقاصة يتراجع.. النادى يشكو إبراهيم نور الدين لاتحاد الكرة رسميا

>سليمان النقر

قدم مسئولو نادى المقاصة مذكرة إلى اتحاد الكرة ضد الدولى إبراهيم نور الدين حكم مباراتهم أمام الأهلى والتى انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، وأرفق معها أسطوانة بالأخطاء التى وقع فيها الحكم خلال اللقاء، وبذلك يتراجع مسئولو المقاصة عن موقفهم وتصريحاتهم التى خرجت برضاهم عن أداء الحكم .

 

وقال محمد مجد المشرف على الكرة بالمقاصة إن ناديه رصد كل الأخطاء التى وقع فيها الحكم خلال المباراة مثل التغاضى عن إعادة ركلة الجزاء التى سددها أحمد الشيخ لاعب الفريق الفيومى، وطرد حسين الشحات بداعى التسلل، والتغاضى عن احتساب ركلة جزاء فى الشوط الأول نتيجة لمس أحمد حجازى مدافع الأهلى الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

 

وشدد مجد على أن المقاصة قرر شكوى الحكم بناء على قرار مجلس الإدارة الذى رفض التسرع فى اتخاذ أية قرارات ولكنه أقدم على ذلك لحفظ حقوق ناديه بعدما وقع فى ظلم تحكيمى فى مباراتيه الأهلى والاتحاد، وأثرت سلبا على مشواره فى المنافسة بالدورى.


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مصر 365

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