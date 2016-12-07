«التعليم» تبدأ مواجهة التسرب من المدارس بـ«40 ألف تابلت»

أوضح الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، أنه تم عقد لقاءات عمل بين مسئولى وزارة التربية والتعليم، ووزارة التضامن الاجتماعى؛ لوضع آلية مميكنة لمتابعة الغياب والتغذية المدرسية.

يأتى ذلك في ضوء اهتمام الدكتور الهلالي الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمعالجة التسرب من التعليم، تم البدء بتنفيذ برنامج الآلية المميكنة لمتابعة الغياب والتغذية المدرسية، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وتم الإتفاق على أن تسلم وزارة التضامن 40 ألف تابلت لمدارس التعليم الأساسى، لحصر الغياب ومتابعة التغذية المدرسية، وتدريب العاملين بالمدارس الذين سيسند إليهم العمل.

يذكر أن، البرنامج يتضمن متابعة الغياب لكافة المراحل التعليمية إلكترونيًا، وتفعيل الجزء الخاص بمعالجة التسرب التعليمى من خلال انضمام أسر الطلاب لبرنامج تكافل، بالإضافة إلى متابعة توزيع الوجبة المدرسية.