الشعر الناعم واللامع هو مطلب جميع النساء، ولتحصلي على شعر ناعم كالحرير، في 3 أيّام، نقدّم لك طريقة طبيعيّة وبسيطة جدّاً، يُمكنك تحضيرها في المنزل.
أنت بحاجة إلى:
1 ـ زيت زيتون
2 ـ قشور 3 موزات
3 ـ علبة زيت جوز هند
الطريقة:
ـ ضعي قشور الموز وزيت جوز الهند وزيت الزيتون بنفس مقدار علبة زيت جوز الهند في الخلاط، واخلطي المكونات معاً جيّداً.
ـ ضعي الخليط على نار هادئة حتّى الغليان.
ـ اسكبي الخليط في علبة أو وعاء، ثمّ ضعيه على شعرك كحمّام زيت، لمدّة ساعتين.
ـ بعد ساعتين، اغسلي شعرك جيّداً، ومشّطيه، ولاحظي نعومة شعرك ولمعانه، واستمتعي بشعر ناعم وحيويّ.
3 أيام لتحصلي على شعر ناعم
الشعر الناعم واللامع هو مطلب جميع النساء، ولتحصلي على شعر ناعم كالحرير، في 3 أيّام، نقدّم لك طريقة طبيعيّة وبسيطة جدّاً، يُمكنك تحضيرها في المنزل.