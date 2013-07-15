3 أيام لتحصلي على شعر ناعم

الشعر الناعم واللامع هو مطلب جميع النساء، ولتحصلي على شعر ناعم كالحرير، في 3 أيّام، نقدّم لك طريقة طبيعيّة وبسيطة جدّاً، يُمكنك تحضيرها في المنزل.

أنت بحاجة إلى:

1 ـ زيت زيتون

2 ـ قشور 3 موزات

3 ـ علبة زيت جوز هند

الطريقة:

ـ ضعي قشور الموز وزيت جوز الهند وزيت الزيتون بنفس مقدار علبة زيت جوز الهند في الخلاط، واخلطي المكونات معاً جيّداً.

ـ ضعي الخليط على نار هادئة حتّى الغليان.

ـ اسكبي الخليط في علبة أو وعاء، ثمّ ضعيه على شعرك كحمّام زيت، لمدّة ساعتين.

ـ بعد ساعتين، اغسلي شعرك جيّداً، ومشّطيه، ولاحظي نعومة شعرك ولمعانه، واستمتعي بشعر ناعم وحيويّ.