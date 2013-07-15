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3 أيام لتحصلي على شعر ناعم

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3 أيام لتحصلي على شعر ناعم 3 أيام لتحصلي على شعر ناعم

الشعر الناعم واللامع هو مطلب جميع النساء، ولتحصلي على شعر ناعم كالحرير، في 3 أيّام، نقدّم لك طريقة طبيعيّة وبسيطة جدّاً، يُمكنك تحضيرها في المنزل.
أنت بحاجة إلى:
1 ـ زيت زيتون
2 ـ قشور 3 موزات
3 ـ علبة زيت جوز هند
الطريقة:
ـ ضعي قشور الموز وزيت جوز الهند وزيت الزيتون بنفس مقدار علبة زيت جوز الهند في الخلاط، واخلطي المكونات معاً جيّداً.
ـ ضعي الخليط على نار هادئة حتّى الغليان.
ـ اسكبي الخليط في علبة أو وعاء، ثمّ ضعيه على شعرك كحمّام زيت، لمدّة ساعتين.
ـ بعد ساعتين، اغسلي شعرك جيّداً، ومشّطيه، ولاحظي نعومة شعرك ولمعانه، واستمتعي بشعر ناعم وحيويّ.

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سيدتي