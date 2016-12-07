أسعار الفاكهة ومستحضرات التجميل بعد زيادة تعريفة الجمارك

سمر العشري

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بالقرار رقم 184 لسنة 2013 لبعض السلع .

ويقضى القرار الجديد بزيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تتراوح بين 10 إلى 60% .

وضمت القائمة معظم السلع الاستهلاكية غير الضرورية، والتي توصف بـ"الاستفزازية"، ومنها موز الجنة، والأناناس، والكمثرى الأمريكي، والمشمش، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل .

أسعار الفاكهة ومستحضرات التجميل :

وصل سعر الموز المستورد إلى 14.90 جنيها، والموز البلدي 7.45 جنيهات، والكيوي المستورد 27.95 جنيها، والفراولة 32.95 جنيها، والكانتلوب المصرى 9.95 جنيهات، والكمثري 33.95 جنيها، والتفاح المستورد 29.95 جنيها، والتفاح السكري 23.95 جنيها وأبو فروة 59.95 جنيها .

وتباينت أسعار مستحضرات التجميل على اختلاف الماركات، وتراوح سعر أحمر الشفاه ما بين 86.75 و125.50 جنيها، وبلغ سعر كريم الأساس 130 جنيها، والمسكرة 95 جنيها وكريم البشرة ما بين 35.95 و82.95 جنيها .

شبكةعيونالإخبارية

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