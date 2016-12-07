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القبض على حداد اتخذ من ورشته مقراً لتصنيع الأسلحة بشبرا الخيمة

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القبض على حداد اتخذ من ورشته مقراً لتصنيع الأسلحة بشبرا الخيمة القبض على حداد اتخذ من ورشته مقراً لتصنيع الأسلحة بشبرا الخيمة

>القليوبية خالد حجازى

 

قبضت أجهزة الأمن بالقليوبية على صاحب ورشة خراطة، لقيامه بإتخاذ الورشة وكرا لتصنيع الاسلحة النارية وبيعها للاشقياء الخطرين والمجرمين بشبرا الخيمة.

 

كانت معلومات سرية وردت للمقدم احمد سامي رئيس مباحث قسم اول شبرا الخيمة بقيام " محمد س ا  "صاحب ورشة خراطه سابق اتهامه في القضيه رقم 1021 إدارى قسم عين شمس القاهرة لسنة 2007م – سلاح بدون ترخيص، لاتخاذه الورشة خاصته وكرا لتصنيع وإصلاح وبيع الأسلحة النارية المحلية الغير مرخصة والإتجار فيها.

 

وأخطر اللواء مجدي عبد العال مدير أمن القليوبية، وأكدت تحريات العقيد حسن زيور رئيس فرع البحث الجنائي المعلومات وعقب تقنين الإجراءات.

 

وبإستهداف المتهم تمكن النقيب محمد رفعت ابوسريع معاون المباحث من  ضبطه، وبالتفتيش تم ضبط  3 سلاح نارى فرد خرطوش كامل التصنيع، و6 طلقة خرطوش، وأدوات التصنيع  "1 ماكينة لحام، و 22 إبرة ضرب نار ، و 4 سوسته ياي، و 13 ماسورة، و1 صاروخ -، و 7 حجر جلخ، وشنيور كهربائى، و 1 منشار، و زاوية حديد، و 3 مبرد حدادى.

بمواجهة المتهم بما اسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بصحتها.    

 


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