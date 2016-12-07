نيابة بولاق تأمر بتسليم هارب من إعدام إلى مصلحة السجون لتنفيذ العقوبة

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، برئاسة المستشار السيد البدوى، تسليم مسجل خطر هارب من حكم بالإعدام، لقطاع مصلحة السجون، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبله وتنفيذ العقوبة.

كان ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية قد تلقوا معلومات تفيد بتردد أحد الأشخاص، هارب من حكم بالإعدام، على أحد المنازل فى منطقة بولاق أبو العلا، وبجمع التحريات اللازمة تأكدت صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة لضبطه، تمكن ضباط مباحث القسم، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط "هيثم. ص"، 32 سنة، عامل ومحكوم عليه فى القضيتين رقمى 7298/3373 لسنة 2012 الخليفة "قتل عمد" والمقضى فيها بالإعدام بجلسة 14/6/2015، و5800/3611 لسنة 2012 الخليفة "سرقة بالإكراه" ومقضى فيها بالسجن 5 سنوات بجلسة 5/6/2014.

وبمواجهة المتهم أمام اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بالأحكام الصادرة ضده، وأحاله اللواء خالد عبد العال إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبله، والتى أمرت بما سبق.