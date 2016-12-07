«تنسيقية العودة النوبية» تكشف لرئيس الوزراء مخالفة شركة الريف المصرى للدستور

أكد أعضاء اللجنة التنسيقية لقافلة العودة النوبية، أنهم خلال اللقاء الذى جمعهم أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قدموا رؤية أبناء النوبة لتفعيل المادة 236من الدستور، وكشفوا عن مخالفة شركة الريف المصري لهذا الاستحقاق ،بالاضافة لمخالفتها ما جاء برؤية التنمية المستدامة التى تبنها رئيس الجمهورية بتخصيص مساحات لاهالي النوبة.

وفى بيانهم الصادر اليوم الأربعاء عن تفاصيل اللقاء، قالوا أنهم طالبوا بربط النوبة بخطة التنمية المستدامة لمصر لتوفير الاعتمادات المالية لها وفقأ لما جاء بالخطة لسنة 2016 ،كما قدموا مشروع قانون انشاء الهيئة العليا لإعادة توطين وتعمير مناطق النوبة الاصلية.

وأوضحوا أنه تم عرض فيديو لكلمة وزير العدالة الانتقالية بلجنة الحوار المجتمعى الممثلة لكافة اطياف المجتمع النوبى و الاسواني ،وكذلك عرض صور لبيانات صادرة عن وزارة العدالة الانتقالية فى ذلك التوقيت ،والتأكيد علي أولوية أبناء النوبة و كافة قبائل اسوان بداية من منطقة “الشراونه”،و انتهائاً بخط عرض ٢٢ ،في الاستفادة من المشروعات الاستثمارية التي ستتحقق بالمنطقة بعد تنفيذ الاستحقاق الدستوري بتوطين اهل النوبة بمناطقهم الاصلية .

كما أشاروإلى أن رئيس الوزراء ومستشاريه وعدوا بدراسة ومتابعة ما تم طرحة بخصوص مشروع هيئة تنمية النوبة ورؤية التنمية المستدامة ،بعد تقديم المستندات الدالة على احقية اهالى النوبة فى منطقة “فورقندى”، والاراضى التى تخص اهل النوبة .

ولفت البيان إلى أن الوفد أوضح لسيادته سلمية قافلة النوبة التى اعدها الشباب، وانها لم ترغب قطعأ فى الحاق الضرر ضد الدولة ومصالحها .

كما طرح الوفد مبادرة حل لإعادة النظر فى الضوابط المنظمة للقرار 444 لإتاحة تواجد اهالي النوبة بالمنطقة طبقآ للدستور ،وتحديدا الذين تواجدو بها بالفترة ما قبل 1963وخلفائهم، بدلاً من الضوابط الحالية التى تنص على تواجد المقيمين من عام 1986 ، او مساواة الحدود الجنوبية بنفس المساحات المتاخمة للحدود الشمالية الشرقية بسيناء ،مع التأكيد على ان اهل النوبة هم الاكثر حرصاً على الامن القومى المصري على مدار التاريخ.

بالإضافة لذلك عرضوا على “إسماعيل” مشكلات جزر الشلال والقرى النوبية في بندر اسوان ،و “تنقار”، وطلبوا تفعيل قرار محافظ اسوان الخاص بأهالي الشلال وبندر اسوان لسنة 2009 بتمليك منازلهم ،وبحث مشكلة الظهير الصحراوى و المرافق المختلفة .

ومن جهة أخرى كشف الوفد أن رئيس الوزراء ، وعدهم بالتواصل مع النائب العام لإيجاد حل لقضية الدابودية والهلايل، بعد مناشادتهم أن يشملهم بالعفو الرئاسي ضمن مبادرة مؤتمر الشباب وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطبيقاً و تفعيلاً لمفهوم السلم الاهلى والمجتمعى لاعادة الطمئنينة لكافة ابناء وقبائل اسوان .