أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على عاطلين بحوزتهما 9 كيلو بانجو وسلاح نارى وذخيرة فى أسوان

Google+ Print
القبض على عاطلين بحوزتهما 9 كيلو بانجو وسلاح نارى وذخيرة فى أسوان القبض على عاطلين بحوزتهما 9 كيلو بانجو وسلاح نارى وذخيرة فى أسوان

>أسوان - صلاح المسن

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطلين أحدهما له معلومات جنائية مسجلة، وبحيازتهما 9 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر وسلاح نارى وذخيرة، وذلك خلال حملة تفتيشية بأسوان، وتم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة .

تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم "حسين. ى" 39 سنة عاطل، السابق ضبطه واتهامه فى 9 قضايا متنوعة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية مخدرات، وبحيازته 5 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، وبندقية خرطوش عيار 12 مللى، وطلقات من نفس عيار السلاح النارى المضبوط، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5163 لسنة 2016 م إدارى مركز كوم أمبو.

كما أسفرت الجهود عن ضبط "سعد . ع" 30 سنة عاطل، وبحوزته 4 كيلو جرام من مخدر البانجو، و190 قرصا مخدرا، و"مطواة"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال مركز شرطة أسوان.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، فيما تباشر النيابات المختصة التحقيقات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365