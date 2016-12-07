القبض على عاطلين بحوزتهما 9 كيلو بانجو وسلاح نارى وذخيرة فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطلين أحدهما له معلومات جنائية مسجلة، وبحيازتهما 9 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر وسلاح نارى وذخيرة، وذلك خلال حملة تفتيشية بأسوان، وتم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة .

تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم "حسين. ى" 39 سنة عاطل، السابق ضبطه واتهامه فى 9 قضايا متنوعة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية مخدرات، وبحيازته 5 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، وبندقية خرطوش عيار 12 مللى، وطلقات من نفس عيار السلاح النارى المضبوط، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5163 لسنة 2016 م إدارى مركز كوم أمبو.

كما أسفرت الجهود عن ضبط "سعد . ع" 30 سنة عاطل، وبحوزته 4 كيلو جرام من مخدر البانجو، و190 قرصا مخدرا، و"مطواة"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال مركز شرطة أسوان.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، فيما تباشر النيابات المختصة التحقيقات.